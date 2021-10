Ouistreham : la voleuse était la petite amie du patron

Jeudi 18 octobre, trois personnes comparaissaient dans cette affaire. Xavier, 24 ans, répondait de vol, et Laetitia, 31 ans, de complicité de vol. Sa soeur, d’un an sa cadette, Stéphanie, répondait elle de recel de vol.

Des témoins les ont vus cambrioler l’entreprise de Ouistreham et Laetitia et Xavier se sont partagés les espèces : 4.200 € chacun. Laetitia a ensuite envoyé l’argent à sa soeur, en lui disant qu’il s’agissait de ses indemnités de licenciement. Particularité dans cette affaire : Laetitia était à l’époque la petite amie du patron pêcheur volé, l’est toujours et attend même la naissance de leur futur enfant. Tous deux vivent ensemble.

Il apparaît par ailleurs que c’est la deuxième fois que Laetitia vole son patron pêcheur de compagnon. En 2011, remarque le procureur, la victime avait lui-même payé l’amende de sa petite amie ! Finalement, le tribunal correctionnel de Caen a condamné Xavier et Laetitia à six mois de prison avec sursis. La soeur, Stéphanie, a elle écopé de trois mois de prison avec sursis. Ils devront rembourser le patron pêcheur.