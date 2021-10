Yves Goasdoué et Joachim Pueyo entrent dans le Who's Who

Parmi les 22.000 biographies qui composent le Who's Who in France, on compte cette année pas moins de 1.091 nouvelles personnalités, choisies parce qu’elles représentent ce que la France compte de meilleur, dans tous les domaines : des dirigeants d’entreprises, mais également des hauts fonctionnaires, politiques, chercheurs, universitaires, médecins, financiers, avocats, sportifs, artisans, artistes, etc.

En cette année où le paysage politique est entièrement recomposé, où de nouvelles personnalités occupent le devant de la scène française, l’édition 2013 du Who’s Who propose un tour d’horizon exhaustif et précis des nouveaux députés, du nouveau gouvernement, des cabinets ministériels.

Pour entrer au Who’s Who, il faut posséder un talent particulier, être reconnu comme une personnalité qui compte et participe au rayonnement de la France. La rédaction du Who's Who établit chaque année une liste de personnalités qui font l'objet d'un examen par un comité de sélection anonyme et bénévole.

Dernier détail, d'importance : le prix du Who's Who, 2372 pages : 650 €TTC. C’est le prix de l’offre inExtenso du Who's Who, comprenant le livre, l’abonnement Internet et mobile.