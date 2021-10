50 ans de passion chorale à l'université de Caen

L’université de Caen Basse-Normandie fête ses 50 années de musique estudiantine. Le Choeur universitaire, créé en 1982, et l’orchestre universitaire, qui a vu le jour dix ans plus tard, sont depuis 2000 rassemblés dans l’association Chœur et orchestre universitaire régional (COUR).