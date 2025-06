Rouen. Esprit d'équipe, agilité, écoute… On a testé Bomb Squad, le nouvel "Action game"

"Désamorcez la bombe à temps ou soyez recouverts de peinture." Voilà en quelques mots le principe de Bomb Squad à Rouen, un nouvel espace d'aventures qui a ouvert ses portes, samedi 14 juin, tout près des Docks 76. Par équipe de deux à six, il faut affronter cinq salles avec un certain engagement physique pour des épreuves de dix minutes. D'ailleurs, la tenue de sport est recommandée. "Vous allez devoir actionner votre corps et votre cerveau pour gagner un maximum de temps pour la dernière salle", indique le gérant, Roland Malbec. Dans cette dernière salle, il faudra désamorcer une bombe. Le taux de réussite annoncé : 5%. Pas de quoi atteindre l'entrain de la rédaction qui s'est prêtée au jeu, juste avant l'ouverture.

Un univers dystopique

L'univers : année 2065 dans un monde postapocalyptique. Rouen est désormais sous un dôme pour se protéger d'un air devenu toxique. Bomb Squad est une unité d'élite destinée à affronter l'extérieur. Les salles successives sont en fait un test de recrutement pour intégrer cette unité d'élite. Surmotivés, nous entrons dans la première salle, qui met à l'épreuve notre logique et notre cohésion de groupe. La deuxième salle, toujours en équipe, nous plonge au cœur de nos films d'espionnage préférés avec des lasers, qui sont à éviter pour parvenir de l'autre côté. Et la difficulté va croissant. Il faut ramper, faire preuve d'agilité, voire de souplesse. Notre performance est, disons, moins concluante, mais nous tairons ici le nom des responsables, pour sauver l'ambiance dans la rédaction. Salle suivante : nos sens sont à l'épreuve avec des mélodies de plus en plus complexes à reproduire. Suit l'épreuve du sol lumineux : des cases colorées sur lesquelles il faut marcher, en évitant les cases rouges. De quoi donner une petite suée.

Piloter un tank

L'ultime salle requiert d'enfiler les seyantes combinaisons, qui nous donnent vraiment l'air d'une troupe d'élite… En coordination, il nous faut piloter un tank pour parvenir à désamorcer la bombe, sans quoi, nous risquons d'être complètement aspergés de peinture. A vous faire sursauter. Mais est-ce arrivé à notre équipe ? Je vous le disais, 5% de réussite… Comptez un peu plus d'une heure sur place pour un moment vraiment amusant. L'expérience est un joli défouloir, même si l'aspect immersif, dans le scénario ou par les décors, pourrait sans doute être encore renforcé.

Pratique. 24 Rue Amédée Dormoy à Rouen. 25 à 40€. Sur réservation rouen.bombsquad.games