Grippe A : vaccination le 12

Elle durera quatre mois. Quinze centres de vaccination ont été répartis sur l'ensemble du département : à la mairie d'Aunay-sur-Odon, au gymnase du stade Henri Jeanne à Bayeux, à l'école maternelle Guillaume le Conquérant de Trouville-sur-Mer, au centre médico social municipal de Dives-sur-Mer, à la salle 'Le pressoir” à Falaise, à la résidence Saint-Ursin de Lisieux et à la salle Chêne Dollé de Vire.



Uniquement pour les personnes prioritaires

Sur Caen et son agglomération, huit centres sont répertoriés dont quatre dans Caen même : à l’annexe Dubois (12, rue du Chemin vert), à la Baraque (35, rue du président Ribot), à l’école primaire Copernic (60, place Champlain) et au club du 3ème âge Lucielle Nelle (place de la Liberté). Les quatre autres se situent à Carpiquet (centre socio culturel), Hérouville-Saint-Clair (collège Bois Robert), Mondeville (maison du peuple) et Ouistreham (espace senior Jules Vicquelin).

“La vaccination concerne pour le moment uniquement les personnes prioritaires, c’est-à-dire les femmes enceintes, l’entourage des nourrissons, les professionnels chargés de l’accueil de la petite enfance, les sujets âgés ou à risque ... Elles auront reçu un bon à leurs domiciles”, précise le préfet du Calvados, Christian Leyrit.

Muni de ce bon et d’un justificatif d’identité, la personne pourra ensuite se présenter spontanément dans les centres qui seront ouverts les lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h, les mercredi et jeudi de 17h à 21h et le samedi de 9h à 13h. A ce jour, il est prévu d’administrer deux doses de vaccin espacées au minimum de 21 jours.

La vaccination des publics prioritaires pourraient concerner 70 000 personnes dans le département. A terme, des centres de vaccination mobiles devraient être mis en place pour les plus isolés.



