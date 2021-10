Lundi prochain 29 octobre, Thibault Deslandes, Maxence Gorréguès et Sylvain Letouzé accueilleront Christophe Nambotin et "Pela" Renet tous deux champions du monde de Moto Enduro en catégorie E3 et E3 en 2013. Le deux Manchois seront les invités exceptionnels de l'émission Tendance Sports. Un rendez-vous à ne pas manquer entre 12h et 13h !