Caen. De jeunes artistes, avec ou sans handicap, vont monter sur scène

Ils se produiront sur scène les 14 et 15 juin, à l'église Notre-Dame-de-la-Gloriette, prêtée par la Ville de Caen. Une quarantaine de jeunes, porteurs d'un handicap ou non, joueront Le Piano transfiguré, spectacle mêlant piano et voix créé par Emilie Sanzey, créatrice de l'école de musique l'Atelier du Vaugueux. "Porteur d'un handicap ou non, pour moi, c'est la même chose", affirme-t-elle. Parmi les artistes en herbe, certains viennent aussi du Centre ressource de l'ouïe et de la parole de Bretteville-sur-Odon, qui accueille et accompagne des jeunes déficients auditifs ou présentant des troubles du langage. Derrière son piano, Jeanne, 12 ans, se livre. "On est tous mélangés, et on s'entend bien." Tayeb, 10 ans, souligne que ce spectacle et ses répétitions "ça nous unit, et ça nous donne de l'émotion". "Je souhaite qu'ils se sentent le mieux possible", conclut Emilie Sanzey.

Reportage pendant une répétition Impossible de lire le son.

Emilie Sanzey est la créatrice du spectacle.

Pratique. Représentations le 14 juin à 19h et le 15 juin à 17h. Gratuit, mais sur réservation sur Hello Asso.