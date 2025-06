Gagnez 2 entrées pour le Salon Chasse, Pêche, Nature et Terroir à Alençon

Cette 1ère édition du Salon Chasse, Pêche, Nature et Terroir c'est : 1.2 hectares de surface couverte, 200 exposants, des conférences, un spectacle de fauconnerie, un grand vide grenier, des démonstrations de chiens de troupeaux et bien d'autres encore.

L'objectif du salon est de rassembler les passionnées et de faire découvrir ce secteur aux plus curieux.

Ce weekend offre à tous l'opportunité de s'immerger dans la nature à travers plusieurs activités, de savourer des spectacles et animations variés, et de partager des instants conviviaux à la découverte de notre patrimoine naturel et gastronomique.

Plus d'information sur le salon ICI

Date : 7 et 8 juin à Anova, parc des expositions d'Alençon

Pour gagner vos 2 entrées, rien de plus simple ! Remplisser le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le jeudi 5 juin.