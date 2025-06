Rouen. J'ai manié l'épée comme un chevalier grâce à La Mesnie du Sombre Acier

En garde ! Cette semaine, je me suis glissée dans la peau d'un membre de La Mesnie du Sombre Acier, la section chevaleresque du club d'escrime de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. L'objectif étant de manier l'épée lors d'un combat médiéval.

Etre vigilant, sur ses gardes et précis

Je rejoins la troupe lors d'un entraînement qui se déroule les mardis soir et je rencontre Stéphane Barrière alias Horace l'Hirsute, son nom de scène. N'ayant jamais fait d'escrime, je dois dans un premier temps apprendre les mouvements de base, à savoir, les déplacements en fente. "Puisque vous êtes droitière, vous allez avancer votre jambe droite, la fléchir puis incliner votre pied gauche à l'horizontale." Je m'exécute. En position, je dois avancer, toujours en gardant les jambes fléchies. "Lorsque vous avancez votre pied droit, votre pied gauche doit avancer lui aussi et arriver au même endroit." En théorie, c'est facile, mais c'est bien plus difficile en pratique car mon pied gauche est incliné sur le côté. Avec un peu d'exercice, je commence à prendre le pli. Vient ensuite l'étape suivante : marcher de la même manière, mais en reculant. "Ce sont les mêmes gestes, sauf que cette fois, votre jambe gauche va reculer en premier", précise mon entraîneur du jour. Normalement, avant d'enchaîner sur les mouvements avec l'épée à deux mains, il faut encore s'entraîner, mais pour cette initiation express, on me remet tout de même l'arme. "Même si elle n'est pas affûtée, il faut quand même mettre des gants", me prévient Stéphane Barrière. Avant que l'on ne se tape dessus, Stéphane Barrière se met à ma hauteur pour m'expliquer comment bien tenir mon épée. Etant droitière, "vous allez poser votre main droite en haut du manche et votre main gauche en dessous", me dit-il. L'épée en main, je lève les bras et donne des coups de haut en bas dans le vide. Il faut avoir les bras fléchis et garder le buste droit. Pas si simple vu le poids de l'épée, qui fait entre 1 et 2kg. Mon professeur du jour me conseille "de bloquer le mouvement" que j'exerce de haut en bas lorsque l'épée est devant ma tête car si je ne le fais pas, je risque de ne plus avoir de maîtrise sur celle-ci. Je découvre ensuite la position de garde. Je lève les mains et incline mon épée au-dessus de ma tête. Mais tout à coup, Horace l'Hirsute m'attaque. Le combat commence. Je lui donne un coup d'épée de face puis un autre sur le côté mais il arrive à contre-attaquer. Le plus dur, c'est d'enchaîner les mouvements les bras levés avec l'épée, ce n'est pas évident quand on est novice ! Heureusement, mon entraîneur n'a pas été trop brusque, il m'a même demandé de frapper plus fort !