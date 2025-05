Manche. Des maires de petites communes manifestent contre la loi imposant des listes aux élections municipales

Le Conseil constitutionnel a rejeté la saisine de plusieurs sénateurs et a validé la loi qui impose, à partir des élections municipales de 2026, d'avoir des listes paritaires dans les communes de moins de 1 000 habitants. Elle est parue au Journal Officiel, jeudi 22 mai. Si la loi est entérinée, les élus des petites communes restent farouchement contre. Une dizaine de maires de ces communes de moins de 1 000 habitants de la Manche ont manifesté vendredi 23 mai devant la préfecture de Saint-Lô contre cette loi. Ils étaient accompagnés par les sénateurs Béatrice Gosselin et David Margueritte.

Oui à la parité, non aux listes

"On n'a plus de liberté pour les petites communes, estime Noël Bouvier, maire de Crollon, 300 habitants. Pour avoir deux listes entières, c'est impossible", ajoute-t-il. Il regrette la disparition de la possibilité de se présenter tout seul, sans liste, ou de rayer les noms sur une liste existante. Il précise : "La parité, je suis 100% d'accord. Je l'ai aujourd'hui, demain, j'essaierai de l'avoir aussi." Il craint aussi une forte abstention avec le changement de mode d'élection, et de nombreux bulletins nuls car rayés. "S'il n'y a qu'une liste, pourquoi se déplacer voter ?" Lui-même s'est présenté tout seul lors de son premier mandat.

"Les gens ne vont pas avoir envie de voter", affirme de son côté, Jocelyne Ozenne, maire de Saint-Michel-de-Montjoie, 330 habitants. "Les élections municipales, c'est ce qui passionne un peu le plus nos électeurs car ils ont la possibilité de rayer." Elle renchérit : "Ce qui nous a un peu embêtés, c'est que ça arrive aussi tard, à moins d'un an des élections. On se sent pris au piège."

Vers une disparition des communes de moins de 1 000 habitants ?

Francis Turpin, le maire de Cuves, 266 habitants, craint que ce ne soit qu'une première étape. "Leur but, maintenant, c'est de supprimer les petites communes, faire des communes de 3 500 habitants. Et là, on dit stop. Nous, on est fier de nos communes. On ne sait pas comment nos communes de 300 habitants finiront. Aujourd'hui, ce sont de belles petites communes", témoigne-t-il.