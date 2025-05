Rouen. Menacée de disparaître, la frégate l'Hermione lance un dernier cri d'alarme pour financer ses réparations

Déjà absente de la dernière édition de l'Armada de Rouen en 2023, la frégate l'Hermione peine à trouver des financements pour la réparation de sa coque fragilisée par l'apparition d'un champignon. Le navire est amarré au port de Bayonne à Anglet depuis 2021 et poursuit ses travaux de restauration.

Après le 30 juin, ce sera trop tard

L'association Hermione Lafayette a publié un manifeste, mardi 20 mai, sous forme d'appel aux dons pour finaliser le chantier lancé il y a trois ans, sans quoi le trois-mâts serait menacé de disparaître. "Après le 30 juin 2025 ce sera très certainement trop tard si tout n'est pas mis en œuvre pour financer la fin des travaux", explique le communiqué.

Selon l'association, est nécessaire "un investissement de 10 millions d'euros, dont 5 millions ont déjà été financés et ont permis de mener la moitié des travaux. Sur les 5 millions qu'il reste à mobiliser, 1,5 million est nécessaire dès maintenant pour pouvoir reprendre les travaux de restauration de la coque en septembre". L'association envisage par la suite une remise à l'eau en 2027.

Près de 100 personnalités, élus, marins, militaires, patrons d'entreprises et représentants d'associations ont signé le manifeste, parmi lesquels Jean-Paul Rivière, le président de l'Armada de Rouen et son prédécesseur Patrick Herr. Le navire faisait sa première apparition sur les quais de Rouen pour l'édition 2019 de l'Armada et avait prévu de revenir dans la capitale normande en 2023 mais la frégate a dû changer son programme après cette attaque de champignons découverte sur certaines zones de la coque. Le voilier est donc à l'arrêt après plus de 22 000 miles parcourus entre 2014 et 2020.

