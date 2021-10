La priorité du patron des gendarmes : lutter contre le vol

Quels sont les principaux problèmes que vous avez à traiter ?

"Nous n’avons bien-sûr pas les mêmes problématiques qu’en ville, parfois confrontées aux problèmes liés aux quartiers sensibles. Nous luttons principalement contre la délinquance d’appropriation, comme les vols. Notre axe d’effort principal est la lutte contre les cambriolages. Nous en constatons régulièrement sans pour autant détecter une explosion du phénomène, sur le département. Nous sommes confrontés également à des faits de violences, souvent liés à des difficultés sociales ou des problèmes d’alcool. Nos missions sont donc essentiellement liées à de la petite et de la moyenne délinquance."

Pouvez-vous présenter en quelques mots votre groupement ?

"Il est constitué de 978 militaires qui interviennent sur les 684 des 745 communes qui ne sont pas du ressort de la Police nationale. Celle-ci intervient sur les villes de Rouen, du Havre, de Fécamp, de Dieppe et de la bande Lillebonne-Bolbec. Le groupement départemental est divisé en six compagnies de gendarmerie départementale. Elles sont elles-même divisées en communautés de brigades et en brigades territoriales autonomes. Cette répartition de nos unités permet un bon maillage du territoire. Nous couvrons une vaste zone mais assurons la protection de 40 % de la population."

Quelles sont les missions de la Gendarmerie ?

"Nos missions sont sensiblement les mêmes que celle de la Police : nous sommes chargés du maintien de l’ordre, de la sécurité publique et routière et des missions de police judiciaire. Nous disposons de brigades de recherches qui travaillent sur les investigations complexes. Le groupement compte aussi un escadron départemental de sécurité routière (EDSR). Nous intervenons en effet sur 246 kilomètres d’autoroute, 121 kilomètres de routes nationales et 6.434 kilomètres de routes départementales."

Quelles sont les particularités de votre groupement départemental ?

"Nous disposons de deux unités spéciales qui ont en charge la sécurité des deux centrales nucléaires de Paluel et de Penly. Elles font de la protection et de la recherche de renseignements."

Quels sont vos grands projets ?

"Il y a la fusion en cours des gendarmeries de Pavilly et Barentin. Les locaux de la nouvelle brigade devraient être livrés fin 2013. D’autres travaux de rénovation d’autres brigades et logements de gendarmerie sont prévus."