Les secrets de l’ancienne mairie de Canteleu

Elle fut construite pour remplacer, au début des années 1940, la mairie installée à Bapeaume, devenue trop petite et vétuste. Implantée en bord de Seine, à quelques centaines de mètres du Pavillon Flaubert, la bâtisse de trois étages en impose.

Le style scandinave y est probablement pour beaucoup, les bâtiments s’inspirant de l’hôtel de ville de Stockholm. C’est grâce à Monsieur Breton, maire de la commune en 1941 et directeur des Papeteries Aubry, voisines, que le projet a pu se concrétiser. Il a en effet obtenu de la famille Aubry qu’un terrain soit cédé gratuitement à la commune. Conçue par les architectes Pierre Lafebvre et Raoul Leroy, le construction en fut exécutée par l’entreprise Chouard. La Seconde Guerre Mondiale ne stoppa pas les travaux. En raison de la présence proche de l’armée allemande, les services municipaux s’y installèrent dès que possible, parfois dans un véritable chantier.

Utilisés jusqu’en 1990, les locaux de l’ancienne maririe sont devenus propriété d’obédiences maçonniques en 1997 et elle abriterait maintenant trois temples et des bureaux administratifs.