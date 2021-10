François-Xavier Demaison est dans le Calvados ce soir

Réalisé par Hugo Gélin, "Comme des frères" met en scène avec François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney, Mélanie Thierry, Florence Thomassin …

Synopsys :

Depuis que Charlie n’est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats. Ces trois hommes que tout sépare avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur soeur, la femme de leur vie ou leur pote, c’était selon. Sauf que Charlie est morte et que ça, ni Boris, homme d’affaires accompli, ni Elie, scénariste noctambule et ni Maxime, 20 ans toujours dans les jupes de maman, ne savent comment y faire face. Mais parce qu’elle le leur avait demandé, ils décident sur un coup de tête de faire ce voyage ensemble, direction la Corse et cette maison que Charlie aimait tant. Seulement voilà, 900 kilomètres coincés dans une voiture quand on a pour seul point commun un attachement pour la même femme, c’est long… Boris, Elie et Maxime, trois hommes, trois générations, zéro affinité sur le papier, mais à l’arrivée, la certitude que Charlie a changé leur vie pour toujours

La projection sera suivie d’une rencontre avec Francois-Xavier Demaison et Nicolas Duvauchelle.