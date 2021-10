Mélange de styles original pour le 9e album de Dominique A

Avec ce 9e album baptisé "vers les lueurs", Dominique A. prend le contre-pied du précédent, s’essayant à un mélange des styles original. Accompagné sur scène par une formation classique, il trouve dans le rock le moyen d’expression de sa poésie, savamment ponctuée par la délicatesse des instruments à vent.

Artiste polymorphe, Dominique A. a su s’imposer sur la scène artistique française depuis 1993 par son style à part et sans cesse renouvelé. Après ses débuts minimalistes avec ses "chansons nues", ses ritournelles mélancoliques ou épidermiques, il prend cette fois un élan plus lumineux, inspiré par la nature. Privilégiant toujours la simplicité de la forme, il s’attache à créer une athmosphère suave où clarinettes, flutes et hautbois répondent avec naturel aux échos de sa voix.

Pratique. Samedi 20 octobre, à 20h, Théâtre Charles Dullin, à Grand-Quevilly. Tarifs de 18 à 22 €. Infos. www.theatre-charles-dullin.com