Astronomie. C'est quoi la "micro-lune rose" qui va avoir lieu dans le ciel normand ce dimanche 13 avril ?

Chaque pleine lune a son petit surnom… et celui d'avril est l'un des plus poétiques. On l'appelle la "Lune rose", non pas parce qu'elle change de couleur (pas de Lune couleur barbe à papa malheureusement), mais en référence à une fleur sauvage américaine : le phlox mousse, qui colore les champs d'un rose éclatant au début du printemps.

Ce nom vient tout droit du Vieil Almanach du fermier, une publication américaine lancée en 1792, peu après la Déclaration d'indépendance. Ce guide ultra-populaire mêle conseils agricoles, horaires de marées, calendriers de plantation… et noms poétiques pour chaque pleine lune de l'année.

Un héritage entre nature, traditions et poésie lunaire

L'Almanach du fermier s'appuie sur des traditions orales, à la fois amérindiennes et européennes. Son principe : attribuer à chaque pleine lune un nom lié à une saison, un phénomène naturel ou une activité humaine marquante.

Par exemple :

Janvier ? C'est la Lune du Loup, en référence aux hurlements dans les forêts enneigées.

Juin ? La Lune des Fraises, période où apparaissent les fraises sauvages.

Et avril, donc ? La fameuse Lune rose, clin d'œil au retour de la floraison.

Un moyen simple et joli de relier les rythmes de la nature à ceux du ciel.

C'est quoi cette histoire de "micro-lune" maintenant ?

Côté astronomique, on parle de "micro-lune" quand la pleine lune se produit à une distance particulièrement éloignée de la Terre. Ce dimanche 13 avril, la Lune sera à plus de 405 000km de nous, contre une moyenne habituelle de 380 000km.

Résultat : elle paraît légèrement plus petite et un peu moins brillante.

Pourquoi on continue à leur donner des noms ?

Parce que c'est plus joli, plus facile à retenir… et surtout, ça raconte une histoire. Le nom d'une pleine lune est souvent lié à une circonstance saisonnière : une récolte, un comportement animal, un changement de lumière. Une façon d'ancrer les cycles lunaires dans notre quotidien et dans le rythme des saisons.

Faut-il veiller ? Clairement, oui

Même si cette micro-lune rose n'aura rien de flashy, elle reste un bon prétexte pour sortir un plaid, regarder le ciel et se sentir un peu connecté à l'univers. Et si vous voulez briller lors de votre prochain apéro, vous pourrez lâcher un : “Tu savais que la Lune rose vient d'un vieux calendrier agricole de 1792 ?” Ambiance garantie.

En résumé, pour briller sans avoir la tête dans la Lune :

Quand ? Nuit du samedi 12 au dimanche 13 avril, à 2h23.

Pourquoi "rose" ? A cause d'une fleur de printemps et d'un almanach vieux de deux siècles.

Pourquoi "micro" ? Parce qu'elle sera bien loin de la Terre.

Rare ? Non. Magique ? Toujours un peu.

Alors ce week-end, on n'oublie pas de lever les yeux. Même si la Lune ne sera ni rose ni minuscule, elle promet toujours un petit moment suspendu.