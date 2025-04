Normandie. Moins de bébés, plus de décès, espérance de vie inférieure à la moyenne : ce que révèle le dernier bilan Insee

Au 1er janvier 2025, la Normandie compte 3,34 millions d'habitants, un chiffre quasi identique à celui de 2015, selon l'Insee​. Après une phase de déclin jusqu'en 2019, la région connaît à nouveau une légère progression démographique depuis 2020 : + 0,1% par an en moyenne entre 2021 et 2025, soit trois fois moins que la moyenne nationale (+ 0,3%).

Cette reprise s'avère néanmoins très inégale : seul le Calvados affiche une vraie croissance (+ 0,4% par an), tandis que l'Orne continue de perdre des habitants chaque année (-0,5%), devenant l'un des départements les plus touchés par le déclin démographique en France​.

Moins de naissances, plus de décès : le solde naturel plonge

C'est une bascule historique. La Normandie ne se renouvelle plus par ses naissances. Le solde naturel – la différence entre les naissances et les décès – est désormais négatif : environ -4 800 personnes par an entre 2021 et 2025​. En 2024, la région a enregistré seulement 29 600 naissances, un chiffre en baisse de 26% en vingt ans​.

La fécondité est à un niveau historiquement bas : 1,61 enfant par femme en 2024, contre 1,95 vingt ans plus tôt. Le phénomène est particulièrement marqué dans le Calvados, qui affiche l'un des taux les plus faibles de France métropolitaine (1,45 enfant par femme)​.

Moins de bébés, plus de retraités : la démographie normande s'inverse totalement. - Unsplash

Un regain démographique… grâce aux nouveaux arrivants

Ce qui sauve (un peu) la croissance normande ? Ce sont les déménagements. Depuis 2020, l'excédent migratoire — c'est-à-dire le nombre de personnes s'installant dans la région — a pris le relais. Il s'élève à environ + 8 000 personnes par an​. En clair : la Normandie attire plus qu'elle ne voit partir, et cela suffit à compenser les pertes naturelles.

Dans certains départements comme le Calvados ou la Manche, ce solde migratoire permet même une croissance nette, malgré un nombre de décès supérieur aux naissances​.

Pourquoi la population normande stagne-t-elle malgré l'arrivée de milliers de nouveaux habitants ? - Unsplash

Des seniors désormais plus nombreux que les jeunes

C'est un cap symbolique, et lourd de conséquences pour l'avenir. En 2025, les plus de 65 ans représentent 23,7% de la population normande, contre 22,7% pour les moins de 20 ans. Un renversement qui illustre un vieillissement rapide : en vingt ans, le nombre de seniors a bondi de 45%, tandis que celui des jeunes a chuté de 10%​.

L'indice de vieillissement atteint 104 en Normandie (104 seniors pour 100 jeunes), contre 97 en moyenne nationale. Le phénomène est particulièrement visible dans l'Orne et la Manche, où l'on compte respectivement 136 et 130 seniors pour 100 jeunes​.

Moins de femmes en âge d'avoir des enfants

Autre facteur-clé du déclin des naissances : la baisse du nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans, en recul constant depuis vingt ans. Sur la période 2021-2025, la région perd chaque année environ 2 000 femmes en âge de procréer. Ce recul touche tous les départements, sauf le Calvados où la tendance est stable​.

Naissances en chute libre et vieillissement massif : la Normandie en plein basculement démographique - Unsplash

L'espérance de vie stagne (et reste inférieure à la moyenne française)

Si les Normands vivent de plus en plus vieux, ils restent en dessous de la moyenne nationale. En 2024, l'espérance de vie est de 78,8 ans pour les hommes (contre 80,1 en France) et 84,7 ans pour les femmes (contre 85,7)​. Une stagnation qui reflète aussi le vieillissement structurel et les défis sanitaires à venir.

Ce qu'il faut retenir