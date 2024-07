Normandie. Région la plus touchée par le vieillissement de la population selon l'INSEE, quels enjeux et conséquences ?

A l'horizon 2050, la Normandie pourrait voir sa population active diminuer de manière significative. Selon les projections de l'Insee, la région pourrait perdre près de 300 000 actifs d'ici 2050. Ce déclin, équivalant à une réduction de 13% de la population active, serait le plus marqué parmi toutes les régions de la France métropolitaine.

Les causes du déclin

Cette diminution s'explique principalement par le vieillissement de la population et peu d'installations dans la région. En effet, la Normandie reste peu attractive pour les jeunes, qui décident plutôt de s'installer dans des endroits plus dynamiques, avec des perspectives d'évolution. D'ici 2050, les seniors de 60 ans et plus représenteront 8,5% de la population active normande, contre 5% en 2020. Le renouvellement de la main-d'œuvre sera donc insuffisant pour compenser les départs à la retraite.

Impact sur les ménages

D'ici 2050, le nombre de ménages constitués de personnes âgées de 80 ans ou plus pourrait presque doubler, passant de 129 000 à 233 000. Cette augmentation se traduira par une forte progression des ménages de personnes seules.

Conséquences économiques et sociales

La baisse de la population active pourrait entraîner une réduction de la dynamique économique, avec un impact sur la productivité et la croissance régionale. De plus, le rapport entre le nombre d'actifs et le nombre de seniors inactifs passera de 2,2 en 2018 à 1,4 en 2050, mettant une pression accrue sur les systèmes de retraite et de santé.

Une perte inégalement répartie sur le territoire.

Cette diminution pourrait varier de 8% dans le Calvados et la Seine-Maritime à 20% dans l'Eure, la Manche et l'Orne. Ainsi, le Calvados et la Seine-Maritime pourraient concentrer jusqu'à 62% de la population active normande en 2050, contre 49% en 2018. Ces deux départements devraient connaître une baisse moins prononcée du nombre d'actifs d'âge intermédiaire (25-59 ans) par rapport au reste de la région.