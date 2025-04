Hôpital d'Argentan. Ils la trouvent "inadmissible" ou "tout à fait normale" : la liste noire des patients divise

Le centre hospitalier d'Argentan n'accordera plus de rendez-vous aux patients qui ne se présentent pas à deux reprises à leurs examens sans avoir annulé au préalable. La décision a été prise pour lutter contre les consultations non honorées, puisqu'en 2024 "ce sont près de 1 000 examens d'imagerie auxquels des patients ne se sont pas présentés", écrit le directeur de l'hôpital dans un communiqué.

Des habitants mitigés

Devant l'hôpital, Franck Bouet avoue trouver la décision trop sévère. "Cela va empêcher les gens de se soigner. Ils devront se déplacer plus loin, ce qui peut être difficile pour les personnes âgées", explique-t-il. Sa mère, Christiane Bouet, est du même avis. "C'est inadmissible. Si on est polis, il faudrait quand même appeler pour annuler mais il peut nous arriver un problème. Certaines personnes âgées n'ont pas non plus de téléphone portable donc je pense qu'il faudrait simplement mettre une amende", confie-t-elle.

Pour d'autres habitants, la décision du centre hospitalier est compréhensible. "Je trouve ça tout à fait normal. On doit s'excuser si on ne peut pas honorer un rendez-vous", affirme Marie-Jeanne Raux. Les chirurgiens ont déjà beaucoup de travail donc si on ne vient pas, ils ne peuvent pas prendre quelqu'un d'autre à la place", conclut-elle.