Caen-Paris : louez une voiture à 1 € !

On pourrait penser qu’il s’agit d’une arnaque. Pourtant, l’entreprise Driiveme propose bel et bien à qui possède un permis de conduire, la location d’une voiture pour rejoindre Paris depuis Caen pour... 1 €.

Essence et péage à votre charge

"Notre agence de location partenaire basée sur Caen nous prévient qu’elle doit rapatrier sur Paris telle ou telle voiture. Nous traduisons aussitôt ce souhait sur notre site internet afin que l’usager puisse faire une réservation", explique Geoffroy Lambert, l’un des co-fondateurs de Driiveme (driiveme.com). Dans l’autre sens, le principe fonctionne aussi. L’internaute peut poser une demande de véhicule. Au loueur d’y répondre.

Une fois au volant de la voiture, le client ne peut pas se permettre de trop dévier de l’itinéraire préalablement établi, un certain nombre de kilomètres et une durée de prêt de 24 heures lui étant imposés. L’essence et le péage restent à sa charge.

"Je dois souvent aller à la Réunion au départ d’Orly et cela m’évite de demander à quelqu’un de m’accompagner de Caen jusqu’à l’aéroport", indique par exemple Olivier Doré qui a testé ce système fin septembre. Au départ de Caen, Bordeaux et Tours sont également programmées.

Audio > Geoffroy Lambert, co-fondateur, explique le principe.