Contournement d'Avranches. Des travaux sont à prévoir sur la RN175

Des travaux de réhabilitation de la chaussée sont annoncés sur la RN175, qui fait le contournement d'Avranches. Pendant deux nuits, du 31 mars au 1er avril et du 17 au 18 avril de 20h à 7h, l'axe sera fermé dans le sens Rennes-Caen, entre l'échangeur "D103 – Cromel – Avranches Centre" et l'échangeur n°36 "Granville-Brécey" (A84), indique la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno). Ce sera aussi fermé dans le sens Caen-Rennes entre l'échangeur n°36 "Sartilly" (A84) et l'échangeur "D673 - Moncreton – Avranches gare".

Des ralentissements à prévoir sur les heures de pointe

Des travaux sont aussi prévus à partir du mardi 1er avril à 7h et jusqu'au jeudi 17 avril 20h. Pour ces travaux, de jour comme de nuit, un basculement de circulation est prévu entre l'échangeur "D673 – Moncreton – Avranches gare" et l'échangeur n°36 "Granville-Brécey" (A84). Trois bretelles de sortie seront quant à elle fermée, dans le sens Rennes-Caen. Il s'agit des échangeurs "D673 – Montcreton – Avranches gare", "D31 – Avranches – Centre Hospitalier" et "D7 – Aubigny Maudon – Ponts". Pour cette dernière la bretelle d'insertion est également fermée.

La Dirno prévoit donc des ralentissements aux heures de pointe du matin et du soir, mais aussi les week-ends. Elle invite donc à adapter ses trajets pour éviter le plus possible ce secteur.