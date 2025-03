Caen. Jeff Tuche casse les prix : il vous invite à voir son nouveau film au cinéma pour 5€ à vie !

Dès aujourd'hui, God Save The Tuche est à 5€ dans les cinémas participants, dont l'UGC de Mondeville. Et selon Jeff Tuche lui-même, cette offre est valable "jusqu'à la fin des temps". Oui, Jeff Tuche est roi maintenant, alors il fait ce qu'il veut !

Les Tuche en mission royale

Dans ce quatrième opus, la famille Tuche pose ses valises outre-Manche. Le petit-fils de Jeff et Cathy a été sélectionné pour un stage de football à Londres, et bien sûr, toute la famille embarque pour une aventure so british. Entre thé à la menthe et frites sauce cheddar, choc des cultures et gaffes en série, les Tuche vont séduire (ou traumatiser) la royauté anglaise.

Un casting aux petits oignons

On retrouve bien sûr Jean-Paul Rouve en Jeff Tuche, aux côtés d'Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin et Théo Fernandez. Une équipe au sommet de son art, prête à vous faire pleurer… de rire.

Pourquoi aller voir "God Save The Tuche" ?

Un film feel-good : idéal pour déconnecter et rigoler en famille ou entre potes.

Un prix imbattable : 5€ la place, difficile de faire mieux !

L'esprit Tuche : des répliques cultes garanties et des situations délirantes.

Alors, cap sur le ciné ? God Save The Tuche vous attend dès maintenant en salle. Réservez vos places et venez profiter de l'offre royale avant que Jeff ne change d'avis (on sait jamais avec lui).