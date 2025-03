Les Inouïs du Printemps de Bourges. Ces deux artistes normands pourraient bien être les prochaines stars de la musique !

Le dispositif des Inouïs, c'est LE plus grand tremplin de musique actuelle en France. Chaque année, 28 antennes territoriales, dont celles du Tetris (Le Havre) et de La Luciole (Alençon) pour la Normandie, dénichent les pépites musicales de demain. Après une sélection ultra-pointue parmi des centaines de candidatures, ces artistes ont la chance de jouer devant un parterre de professionnels du milieu. Autant dire que c'est une opportunité en or pour booster une carrière !

Ragapop : le post-punk électrisant venu d'Ukraine en Basse-Normandie

Un mélange explosif entre performance et musique : originaire d'Ukraine, le groupe Ragapop s'impose avec un son hybride entre post-punk, électro lo-fi et performances scéniques hypnotiques. Depuis le début de l'invasion russe, ils sillonnent l'Europe pour faire entendre leur voix et défendre un message fort sur la liberté et la résistance. Leurs concerts sont de véritables expériences immersives qui prennent aux tripes.

A découvrir absolument : Chy Liubov, un bijou d'énergie brute et d'émotions intenses.

Sur scène au Printemps de Bourges : mercredi 16 avril.

Louise Charbonnel : la voix envoûtante de la Haute-Normandie

Louise Charbonnel, c'est la douceur et la force réunies en une seule voix. Dès son adolescence, elle baigne dans la musique et rejoint même la troupe de Starmania en 2022. Aujourd'hui, elle trace son propre chemin avec une pop-folk raffinée où se mêlent piano, guitare, violoncelle et une touche d'électro apportée par son acolyte Solal. Ses chansons, entre poésie et mélodies envoûtantes, promettent un voyage sensoriel à chaque note.

A écouter en boucle : Come, un petit bijou de délicatesse qui nous file des frissons.

Sur scène au Printemps de Bourges : jeudi 17 avril.

Qui sera la prochaine star made in Normandie ?

Après Jean, le rappeur rouennais qui a remporté le Prix du Jury des Inouïs en 2024, la Normandie pourrait bien voir émerger une nouvelle révélation musicale cette année. Alors, Ragapop ou Louise Charbonnel ? Qui saura conquérir le cœur du public et des pros ?

En tout cas, une chose est sûre : la scène musicale normande a encore de très beaux jours devant elle !