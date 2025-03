SNCF. Grosse pagaille ce matin sur le rail entre Le Havre et Paris

Ce début de semaine est compliqué sur le rail en Seine-Maritime. Lundi 24 mars, un défaut d'alimentation électrique entre Malaunay et Motteville a perturbé le trafic des trains entre Le Havre et Paris. Pas de répit mardi 25 mars au matin. Cette fois, c'est un arbre qui est tombé sur la voie entre Barentin et Pavilly, sur la ligne Le Havre Rouen Paris.

L'arbre est tombé sur la caténaire. Des équipes spécialisées se sont rendues sur place pour évacuer l'obstacle. Le trafic entre Le Havre et Paris devrait reprendre à midi. La SNCF précise que certains trains empruntent un itinéraire alternatif entre Yvetot et Rouen.