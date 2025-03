Place du commerce à Caen. Boulangerie, café et déstockage pour votre plaisir dans l'agglo

Que ce soit à Caen ou dans son agglomération, trois nouveaux commerces ont vu le jour ces derniers temps. A commencer par la boulangerie Maison Kayser, au 7 place Saint-Sauveur dans le centre-ville de Caen. Ouverte depuis peu par Yohan Lignel, mais aussi Julien Desree et Eric Kayser, on y retrouve des produits faits sur place, avec un pain au levain naturel "qui développe plus d'arômes", selon le premier, responsable de la boutique. "Le marché du vendredi matin ramène du monde", se réjouit-il.

Ambiance cosy et petits prix

Le café Anelia à Thaon est une enseigne "pour les jeunes comme pour les moins jeunes, pour les familles… tout le monde s'y retrouve", explique sa cogérante Ingrid Borys. "On y retrouve une ambiance fleurie, cosy, avec du vieux et du neuf", et une boutique vendant du thé et des petits accessoires.

Dans les rayons du nouveau Destockman à Mondeville, on trouve aussi bien des produits frais que des vêtements, du bricolage, du vin ou encore de l'électroménager. Un assortiment qui séduit une clientèle en quête de bonnes affaires.