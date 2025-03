Evénement. Super Héros Univers Expo : plongez au cœur de l'univers des super-héros au Havre !

Que vous soyez fan des Avengers, des Gardiens de la Galaxie ou d'autres figures légendaires, cette exposition promet une immersion totale dans cet univers fascinant. Le Carré des Docks du Havre accueille la Super Héros Univers Expo samedi 22 et dimanche 23 mars.

Des pièces rares et inédites à découvrir

L'un des temps forts de l'événement : la présence d'objets et de costumes sous licence officielle, qui ont marqué l'histoire des super-héros. Les visiteurs pourront admirer des statues à taille réelle, des accessoires iconiques et des artefacts uniques. Une pièce rare sera particulièrement attendue : la toute première armure de Tony Stark, une édition limitée de chez Beast Kingdom, numérotée à seulement 50 exemplaires dans le monde. Une occasion unique pour les collectionneurs et les curieux !

Une expo pour tous les fans, petits et grands

Que vous soyez un passionné de comics ou juste curieux, Super Héros Univers Expo s'adresse à tous. L'organisateur promet une expérience immersive qui plaira autant aux nostalgiques des premiers films de super-héros qu'aux nouvelles générations bercées par l'univers Marvel et DC.

Bruno Klissing, l'organisateur de l'événement, fait le point sur les animations prévues et sur ce que les visiteurs pourront retrouver ce week-end :