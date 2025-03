Cherbourg. A 15 ans, elle remporte le concours d'affiches pour le carnaval

Dans le Cotentin, le carnaval de Cherbourg arrive à grands pas. Il se déroulera du 2 au 6 avril dans le centre-ville, mais la préparation a commencé depuis bien longtemps, notamment avec la conception des affiches.

Comme chaque année, un concours d'affiches

Cette année encore, l'organisation du carnaval a lancé un concours de dessin pour les réaliser. "Plus de 50 esquisses nous sont parvenues, de Cherbourg mais aussi de beaucoup plus loin, on a même eu une candidature de Toulouse !" explique Bryan Beaufils, l'un des organisateurs du carnaval. Les participants devaient respecter quelques consignes : le thème de la BD New Cherbourg Story, ou encore les inscriptions de la date et de l'événement. L'utilisation de l'intelligence artificielle était aussi interdite.

Margot Grandin et son frère, les vainqueurs

Parmi les nombreux participants du concours, Margot Grandin, 15 ans, et son grand frère ont remporté la première place avec une affiche qui a conquis aussi bien le jury que le public. "On a fait comme si le carnaval arrivait à Cherbourg sur un paquebot. On peut reconnaître la Cité de la Mer ou encore la montagne du Roule", décrit la gagnante. Un travail réalisé entre le frère de 21 ans et la sœur de 15 ans. Pour cette réalisation en équipe, les tâches étaient judicieusement réparties. "Il s'occupait de l'arrière-plan et du bateau, et moi je dessinais plutôt la foule et les personnages, mais on a décidé ensemble de sa mise en place", explique la jeune artiste.