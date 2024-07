Cherbourg-en-Cotentin. Carnaval : le thème de l'édition 2025 dévoilé

La nouvelle est tombée lundi 8 juillet dans la soirée. Le thème du Carnaval de Cherbourg-en-Cotentin 2025 se concentrera autour de la bande dessinée, dont celle en lien avec la ville : "New Cherbourg Stories". L'événement se tiendra sur cinq jours, du 2 au 6 avril, et proposera une variété d'animations, de bals, de batailles de confettis, des expositions, des concerts, et un feu d'artifice.

"Une métropole américaine des années 1930"

La fête foraine de printemps sera aussi de la partie avec son ouverture le 5 avril. "New Cherbourg Stories" est une œuvre de fiction qui réinvente la ville de Cherbourg-en-Cotentin en "une métropole américaine des années 1930", rappelle Bryan Beaufils, secrétaire de l'association organisatrice du carnaval. "Que vous soyez fan de bande dessinée franco-belge, de comic strip ou de tout autre type de BD, cette édition est faite pour vous."