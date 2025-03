Festival. Tous en scène 2025 : un rendez-vous incontournable à Ouistreham Riva Bella !

Le festival Tous en scène revient pour sa quatrième édition du jeudi 20 au dimanche 23 mars, promettant quatre soirées riches en émotions, en rires et en musique. Cette année encore, la programmation soigneusement orchestrée réunit des artistes talentueux pour des spectacles inoubliables. Le Casino Barrière de Ouistreham accueille Natasha St-Pier, jeudi 20 mars au soir. Lors de ce concert intime en piano-voix qui affiche déjà complet, elle revisitera ses plus grands succès et rendra hommage à la chanson française.

Une scène théâtrale et humoristique d'exception

La salle Gérard Legoupil accueillera des têtes d'affiche du monde du spectacle :

Vendredi 21 mars, dans une salle comble, Jeanfi Janssens présentera son one-man-show Tombé du ciel où il revient sur son parcours atypique, de steward à humoriste.

Samedi 22 mars, Alexandre Brasseur et Catherine Marchal interpréteront Un grand cri d'amour. Une pièce de théâtre explosive qui affiche complet également. Pour terminer l'événement en beauté, ce sont les frères Jarry qui clôtureront le festival, dimanche 23 mars. Ils vous proposent Queen Elton, un spectacle musical mêlant les tubes légendaires de Queen et d'Elton John. Il reste encore des places, vous pouvez vous en procurer ici.

Valérie Zipper, chargée de programmation pour cet événement, nous donne quelques précisions au micro de Tendance Ouest :

Festival Tous en Scène 2025 Impossible de lire le son.

Ne manquez pas cet événement culturel majeur et suivez toute l'actualité du festival sur Facebook.