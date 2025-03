Calvados. Un mort et six blessés dans un accident sur l'A84

L'accident est survenu peu avant 20h, dimanche 16 mars, dans le sens Caen-Rennes. Sur l'autoroute A84, à hauteur de Souleuvre en Bocage, quatre voitures ont été accidentées. Le bilan est lourd, un homme de 31 ans est décédé sur place et six personnes ont été légèrement blessées. Il y a deux femmes et quatre hommes âgés entre 24 et 53 ans.

Lors de l'intervention des secours, l'autoroute A84 a été fermée à la circulation pendant plusieurs heures.