Télévision. "La Robe de Ma Vie" sur M6 arrive en Normandie : découvrez où rencontrer les stars de l'émission

Si l'émission de M6 "La Robe de Ma Vie" a cartonné, c'est en grande partie grâce à des stylistes passionnées comme Jessica Ferrante. Fondatrice de la maison Sublime Mariage, elle a conquis les futures mariées avec son savoir-faire unique. Son secret ? Des robes créées sur-mesure, ajustées au millimètre grâce à 23 mesures précises. Et tout ça, dans un showroom XXL de 500m² où les essayages prennent des allures de séance privée.

Le Salon du mariage de Vernon : le rendez-vous incontournable des futurs mariés

Chaque année, le Salon du mariage de Vernon rassemble des dizaines de prestataires pour aider les futurs mariés à organiser le plus beau jour de leur vie. Installé en centre-ville, cet événement permet de comparer et de choisir, en un seul lieu, les meilleurs services et produits : robes, costumes, traiteurs, décorateurs, animateurs, photographes et bien plus encore ! C'est l'endroit idéal pour trouver de l'inspiration, dénicher des bonnes affaires et rencontrer des experts qui sauront concrétiser vos envies.

Sublime Mariage au Salon : un passage obligatoire !

Parmi les exposants attendus, Sublime Mariage sera de la partie avec Jessica Ferrante et son équipe. Révélées dans "La Robe de Ma Vie" sur M6, elles vous feront découvrir leurs créations et partageront leurs conseils pour une robe qui vous ressemble. C'est l'occasion rêvée d'admirer leur travail de près et peut-être de trouver LA robe qui fera de vous une mariée inoubliable (et avoir l'impression d'être une participante de l'émission, Christina Cordula en moins).

Le rendez-vous à ne pas manquer

Si vous êtes en pleine préparation de votre mariage (ou juste une fan de l'émission), notez bien la date : le Salon du mariage de Vernon aura lieu les 22 et 23 mars à l'Espace Philippe Auguste. Une occasion en or de rencontrer Jessica et Sandra, d'essayer des modèles sublimes et, qui sait, de trouver LA robe de votre vie.

Alors, prête à dire "oui"… à Sublime Mariage ?