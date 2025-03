[Insolite] Saint-Martin-de-Bréhal. La SNSM vandalisée ? L'enquête résolue… grâce à Tendance Ouest

Dimanche 9 mars dans l'après-midi, la SNSM de Saint-Martin-de-Bréhal poste une publication sur les réseaux sociaux. Elle annonce que la station et le centre de formation départemental ont été vandalisés. Leurs troncs et leurs boîtes aux lettres ont notamment été dégradés, ainsi que le panneau d'affichage. Cet acte, à première vue malveillant, n'est pas le premier dans la Manche. Un tronc a été volé à la mi-février au Mont-Saint-Michel selon La Manche Libre. Ayant repéré la publication, lundi 10 mars au matin, la rédaction a relayé cette information dans les journaux radio de Tendance Ouest.

Des ouvriers très motivés...

Après quelques appels à la station SNSM et au Centre de formation et d'intervention (CFI) de la Manche, l'affaire de vandalisme se précise. "En ce moment, il y a des travaux au CFI. L'intérieur et l'extérieur du bâtiment vont être refaits dans cette perspective. Les ouvriers ont retiré tout ce qu'il y avait sur les murs de notre centre de formation. Mais dans leur élan, ils ont continué et ont retiré aussi ce qui était placé sur la façade de la station", explique Mélanie Lebarbanchon, une bénévole du CFI de Saint-Martin-de-Bréhal.

Les bénévoles de la station ont découvert, quelques jours plus tard, le mur dépouillé des troncs, boîte aux lettres et autres panneaux d'affichage. Cela a provoqué un mécontentement assez logique. "En regardant bien, on aurait dit que les objets avaient été arrachés, on a donc tout de suite pensé à des actes de vandalisme. Aussitôt, la SNSM a publié l'information sur les réseaux sociaux pour essayer d'avoir plus d'informations sur ce vol", détaille-t-elle.

...qui écoutent Tendance Ouest

"Ce lundi matin, Tendance Ouest en a parlé dans les journaux du matin. L'information n'a pas échappé au personnel de Granville Terre et Mer qui a tout de suite fait le lien. Ils nous ont rappelés pour nous expliquer la situation. Tous les objets 'volés' sont en lieu sûr et en bon état, nous devrions les récupérer dans les jours à venir", dévoile Mélanie Lebarbanchon. Ouf ! Pas de vandalisme, mais un "manque de communication". Plus de peur que de mal, donc, pour la station et le centre de formation SNSM de Saint-Martin-de-Bréhal.