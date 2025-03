Place du commerce à Caen. Buffet à volonté, cookies et mode cette semaine

L'enseigne caennaise spécialiste des cookies ouvre une seconde boutique.Elle se trouve dans la galerie marchande du centre commercial Côte de Nacre.

Ouverte depuis lundi 10 mars, la nouvelle boutique de Maison Cookie offre plus d'espace, avec 25 places assises. Elle propose, en plus des biscuits habituels, des snacks (bagels, sandwichs chauds) et une partie café. Le tout dans un intérieur confortable et chaleureux.