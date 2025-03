Près de Caen. "Le Jour D Filles" : ouvrir les portes des filières techniques aux jeunes filles

"Le Jour D Filles" : une demi-journée qui permet aux collégiennes une immersion dans les lycées scientifiques et technologiques. En Normandie, seulement 20% des effectifs dans ces filières sont des filles. Vendredi 7 mars, le lycée Jules Verne à Mondeville proposait une matinée découverte à une cinquantaine de collégiennes de l'agglomération caennaise.

"On a toute notre place"

Passant d'un atelier à un autre, des lycéennes ont pu présenter la filière aux jeunes filles, comme Emmy Berel, en première technique, dans l'atelier de chaudronnerie. "Ça fait du bien de montrer à des femmes qu'on peut entrer dans des métiers comme ça, là où on est sous-représentées." A côté d'elle, sa camarade Caroline Delasalle ajoute que dans leur classe elles sont trois filles pour vingt garçons : "Les professionnels disent que les femmes sont meilleures que les hommes car elles sont plus minutieuses. On a toute notre place ici."

Le proviseur du lycée, Jérôme Adam, développe les initiatives : du tutorat entre anciennes et nouvelles lycéennes, et des ambassadrices pour mieux être représentées. Sy Rouguy ressort enchantée de cette visite, elle a découvert de nombreux métiers "que certains garçons font", mais où les filles n'osent pas aller. Cette opération est réitérée dans huit autres lycées en Normandie, l'objectif à terme : la parité dans ces filières.

"Le Jour D Filles" est à l'initiative de l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie, de la Région et de l'académie.