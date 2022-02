Camion : le Team 14 termine à une séduisante 12e place

Le Team 14, engagé dans la compétition phare des courses de camions, le Championnat d'Europe, a terminé la saison 2009 à une séduisante douzième place sur les 38 concurrents engagés. L'écurie caennaise compte 28 membres, généralement issus du giron Renault Trucks de Blainville, toujours guidés par 'la passion et l'amitié” selon leur manager, Dominique Kolow. Au volant du bolide de 5,5 tonnes se trouve un jeune homme de 24 ans, responsable d'une entreprise de travaux publics dans le civil, Anthony Janiec. Vice-champion d'Europe de Formule 3 en 2006, il a découvert l'année suivante cette discipline spectaculaire et conviviale pouvant rassembler jusqu'à 250 000 fans au bord d'un circuit comme celui du Nürburgring (Allemagne). Déjà 12ème la saison dernière, le Messin a su réitérer cette belle performance en 2009. 'Le résultat final est presque inespéré pour une équipe comme la nôtre, explique Dominique Kolow, manager. Mais il n'a rien à voir avec la chance. C'est le fruit du travail.” Avec ses 200 000 euros de budget et son staff entièrement bénévole, le Team 14 est pourtant loin des moyens dont disposent les ténors de la discipline, professionnels dotés de budgets pouvant atteindre 2,5 millions d'euros. Un constat qui n'empêche pas le volubile manager caennais d'envisager la saison à venir avec ambition et de viser 'le top 10”.

Aline Chatel



