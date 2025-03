Paris sportifs. Un joueur du SM Caen suspendu par la LFP

La décision est tombée mardi 4 mars : la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a sanctionné Gabin Tomé pour des paris sportifs. Le jeune milieu de terrain de 21 ans a écopé de quatre matchs de suspension et une amende de 500 euros ferme, pour "non-respect de l'interdiction de paris sportifs posée par le Code du sport et les règlements de la FFF et de la LFP".

Pour rappel, les joueurs de football professionnel ont interdiction de faire du pari sportif, de quelconque manière et sur n'importe quelle compétition de football. Gabin Tomé n'a donc pas respecté cette obligation, alors même qu'il vient de jouer son premier match chez les pros le 16 novembre 2024, en coupe de France face à Chartres.