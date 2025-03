[Actualisé] Seine-Maritime. Disparition inquiétante : la jeune femme de 20 ans et son bébé ont été retrouvés

Faits Divers. Une jeune femme de 20 ans a quitté son domicile d'Ourville-en-Caux, lundi 3 mars, avec son enfant d'un an et ne donne plus de nouvelles depuis. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Elle a finalement été retrouvée à Dieppe.