Calvados. Une mère de famille violente et insulte son fils autiste de 4 ans

Le 20 novembre 2024, un père de famille se présente à la gendarmerie avec sa conjointe. Il vient porter plainte contre cette dernière pour avoir fait subir des violences à leur fils autiste âgé de 4 ans. Il explique qu'elle fait une fixation sur la dentition de l'enfant et lui examine et frotte brutalement les dents plusieurs fois par jour. Le papa précise que son garçon ne veut plus voir sa maman, il hurle quand le père part et s'agrippe à lui.

Des preuves audio

Soupçonneux, il a posé des caméras dans l'appartement à Saint-Sylvain, et c'est ainsi qu'il a vu sa compagne brutaliser l'enfant et l'insulter. Le petit est traumatisé, d'autant qu'il ne parle pas et souffre d'autisme. La mère dit aux gendarmes que son compagnon est violent avec elle et qu'elle aime et s'occupe bien de son enfant. Ces dires seront démentis par des témoignages. Une enquête est faite auprès de voisins, membres de la famille, personnels de l'école… Tous confirment que le papa est très aimant envers son fils et s'en occupe bien. A la barre au tribunal de Caen le 27 février, la prévenue nie toute violence. "Je l'insulte car il me frappe et c'est pour le protéger." Une cassette audio est diffusée où on l'entend insulter le petit garçon qui pleure et hurle.

Deux ans de prison

L'avocate de la partie civile explique que le père a attendu avant de porter plainte dans l'espoir que la maman entendrait raison. Le procureur fait remarquer qu'il n'y a aucune justification à la maltraitance d'un petit garçon de 4 ans. Pour l'avocate de la défense, sa cliente était soumise à son compagnon. Depuis la garde à vue, elle a tout perdu. Elle demande la relaxe. Elle ne sera pas entendue puisqu'après délibéré, Camille Joly est condamnée à 2 ans de prison dont 1 avec sursis, obligation de soins, d'effectuer un stage parental, aucun contact avec des mineurs sans présence d'un majeur, et retrait de l'autorité parentale. Elle devra verser 1 500€ à l'enfant et 700€ pour les frais d'avocat.