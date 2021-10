Roller-hockey, les Spiders de Rouen tissent leur toile

Les Spiders Rouen auront un adversaire de taille, samedi 20 octobre, lors de la 5e journée de championnat Elite : les Diables de Rethel. Actuellement deuxièmes derrière Rouen, ces derniers ont été vice-champions de France 2011.

De son côté, Rouen carbure à la victoire. Samedi dernier, les Spiders ont vaincu les Artzaks d’Anglet (5-4). Un match débuté sur les chapeaux de roue après un but du rouennais Patrick Sebek dès la 4e seconde ! Les Artzaks ripostent, égalisent, puis encaissent un 2e but, 8 secondes après l’engagement. Match fou. Les Diables résistent, marquent deux buts et repassent devant les Spiders avant la mi-temps.

Cette pause fait du bien aux Rouennais qui, au retour des vestiaires, reviennent au score. Et c’est ensuite Patrick Sebek qui donne le coup de grâce à la 44e minute. Fort de ses quatre victoires pour autant de matchs joués, Rouen tient la tête du championnat.