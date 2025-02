Orne. Un "travail de fourmi" pour rendre hommage aux prisonniers de la Seconde Guerre mondiale lors d'une exposition

En 2024, Dominique Romain et les membres de son comité avaient rendu hommage aux fusillés des Riaux à travers une exposition retraçant l'histoire de ces résistants exécutés à Boucé, dans l'Orne, le 28 juin 1944. "On a prouvé qu'on était capables de faire quelque chose d'intéressant et on a décidé de continuer en 2025, explique Dominique Romain, président du comité des Fusillés des Riaux. La mairie nous aide beaucoup et est également sensible au devoir de mémoire. Cette année, on a décidé de s'intéresser aux prisonniers de guerre", poursuit-il. L'exposition, en cours de préparation, sera accessible à la mairie de Boucé dès le mois d'octobre.

Ne jamais oublier

C'est en novembre 2024, lors du repas des anciens combattants, que les membres du comité des Riaux ont commencé à préparer leur nouvelle exposition. "On avait retrouvé une liste datant de 1941 avec le nom de 51 prisonniers de guerre, à Boucé, raconte le bénévole Guillaume Gravier. Lors du repas, on a fait tourner cette liste pour sensibiliser la population et on a recueilli quelques informations. Les prisonniers de guerre, ce sont un peu les grands oubliés de l'Histoire. On parle beaucoup de la Résistance ainsi que de la Libération mais sur les prisonniers, on a moins de travaux", continue-t-il.

"Dans des archives personnelles, on a retrouvé une invitation pour la fête du retour des prisonniers, qui a eu lieu en octobre 1945. En fait, les soldats sont rentrés à Boucé tout au long du printemps, donc à l'automne, ils étaient tous revenus sauf un qui a été tué dans un bombardement", explique Guillaume Gravier.

"Un travail de fourmi"

Pour mener à bien leur projet, les membres du comité des Riaux doivent s'armer de patience. "On a entrepris un travail auprès des archives de l'Orne et on a relevé la quasi-totalité des fiches matricules des soldats. Il nous reste quelques noms à compléter car certains habitants de Boucé sont nés en dehors du département, ce qui prend un peu plus de temps", témoigne Guillaume Gravier, avant de préciser que les bénévoles entreprennent également un travail généalogique pour tenter de retrouver les familles.

Pour l'instant, quelques familles ont déjà été contactées. "On travaille aussi avec le Site historique de la défense (SHD) de Caen car on doit recouper nos informations, confie Dominique Romain. A l'époque, de nombreuses personnes avaient le même nom et le même prénom. C'est un vrai travail de fourmi", conclut-il.

Les membres du comité des Fusillés des Riaux sont également à la recherche d'autres documents qui pourraient les aider à retracer le parcours des 51 prisonniers de guerre de Boucé.

Pratique. Si vous souhaitez donner ou prêter vos documents à l'équipe du comité des Riaux, vous pouvez contacter le 06 80 92 63 58 ou écrire un courriel à l'adresse contact@riaux1944.fr.