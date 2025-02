Cherbourg. Pour sa seconde édition, l'Urban Trail affiche complet en moins de 24 heures

Le 23 mars, Cherbourg accueillera la deuxième édition de l'Urban Trail, un événement mêlant sport et culture. Après le succès de la première édition, cette nouvelle édition a rapidement trouvé son public : les inscriptions ont été clôturées en moins de 24 heures.

Toutes les places réservées en moins de 24 heures

"Cette année, nous avons décidé de doubler le nombre de participants, on a ouvert les inscriptions pour 1 000 sportifs", annonçait Catherine Gentile, l'adjointe de la Ville à la Culture le 24 janvier. Et heureusement ! En seulement 20 minutes, plus de 400 places ont été réservées, et l'événement affichait complet en moins de 24 heures.

Découvrir la ville en baskets

L'Urban Trail propose cette année deux parcours inédits à travers les rues de Cherbourg, combinant sport et découverte culturelle. "Les sportifs passeront par des lieux rarement accessibles au public. Sur le parcours il y aura notamment le parc Emmanuel Liais, les salons de l'Hôtel de ville, le théâtre à l'italienne, le musée Thomas Henry ou encore la manufacture des Parapluies de Cherbourg", détaille Claudine Sourisse, adjointe aux Sports. Les coureurs du parcours de 10km auront en prime la chance de visiter la bibliothèque des Sciences et l'abbaye Notre-Dame du Vœux.

Cet événement promet de marier sport et patrimoine, offrant une expérience unique pour les passionnés de culture et les sportifs.

La culture avant la compétition Pour l'Urban Trail de Cherbourg, des professionnels de la culture et du patrimoine de la ville seront présents tout au long du parcours pour répondre aux questions des traileurs. L'événement est ouvert aux sportifs mais aussi aux passionnés d'art et d'histoire. Pour rendre le Trail encore plus accessible, aucun classement ni chronomètres ne sont mis en place et les parcours sont aussi disponibles aux marcheurs. "Ceux qui le veulent peuvent s'arrêter sur le parcours pour poser des questions et approfondir leur culture générale", confie Catherine Gentile.

Pratique. Pour les participants, rendez-vous sur la place Jacques Demy à Cherbourg le 23 mars. Les premiers départs se feront à 9h, vous pourrez retirer vos dossards à partir de 8h.