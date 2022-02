On se marie encore à Caen

La société évolue, les moeurs avec mais pour autant l'engagement, lui, demeure.

En 2008, 425 couples se sont succédés dans la salle des mariages de l’hôtel de Ville de Caen. “Pour 2009, nous sommes actuellement à 365 mariages et il reste deux mois”, précise Yolande Enault, directrice de l’état-civil. Les amoureux choisissent principalement le samedi pour s’unir mais des mariages sont également célébrés en semaine. “Nous célébrons quelques mariages le lundi. Ce sont souvent des commerçants. Nous avons aussi des mariages le vendredi lorsque la célébration religieuse a lieu le samedi”.



Le maire a un faible pour Schubert

Comme partout, les Caennais se marient davantage au printemps et en été, surtout aux mois de mai, juin et juillet. “En période de pointe”, les mariages s’enchaînent toute la journée à un rythme effréné, “quasiment tous les quarts d’heure”! souligne Yolande Enault. “C’est soutenu pour l’adjoint d’astreinte. Mais nos élus tentent de créer malgré tout un certain lien”.

La nouvelle municipalité envisagerait même de diffuser un peu de musique dans la salle des mariages.

“Monsieur le Maire aurait une petite faiblesse pour le répertoire de Schubert”, sourit la directrice de l’état-civil. “La Ville réfléchit aussi à la possibilité d’installer une webcam afin que les invités absents puissent suivre à distance la cérémonie”.

Le pacte civil de solidarité (PACS) ne semble pas avoir de réelle incidence sur le nombre de mariages civils célébrés à Caen. “Même si nous avons peu de recul, il me semble que peu de PACS sont transformés en mariage”, explique Yolande Enault.

Il reste aux couples de choisir l’union qui leur convient. L’essentiel pour chacun étant de s’engager durablement auprès de l’autre.

Floriane Bléas



