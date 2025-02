Place du commerce à Caen. Animaux, cheveux bouclés et flyers originaux

Pour débuter cette nouvelle Place du commerce, nous vous proposons de prendre soin de votre animal domestique. Myriam Denis, gérante de Truffe Store dans la rue Guillaume-le-Conquérant, propose tout un tas d'accessoires ou de la nourriture pour chats et chiens. "J'aimerais ensuite me développer avec les rongeurs et les équidés", glisse-t-elle. Chaque mois, elle entend organiser des ateliers avec des spécialistes, pour favoriser l'échange.

Coiffure et flyers

Après avoir été sa "propre cobaye et s'être exercée sur plusieurs clients", Hantaniaina Andrianalitiana, connue sous le nom d'Aina, donne rendez-vous aux cheveux bouclés dans son salon Avao Beauty Curl, installé rue Caponnière. Un salon principalement dédié à cette chevelure où la prise de rendez-vous est obligatoire.

Besoin de vous faire connaître en ville grâce à des flyers originaux ? L'Agence Graphique et Copifac, situées rue de Geôle, ont changé de gérant. Ces entreprises, destinées à valoriser les supports de communication, sont désormais entre les mains de Maxence Rivière.