Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 13 février

Bélier

Que vous appreniez ou que vous enseignez, vous êtes dans une dynamique structurante et évolutive.

Taureau

Le rythme que vous soutenez est quelquefois effréné, mais vous êtes en mesure de ralentir, si vous le voulez vraiment.

Gémeaux

Votre entourage sera plus imprévisible que d'habitude. Etudiez attentivement ce qu'on peut vous proposer.

Cancer

Fini les querelles en tout genre et les réactions démesurées ! Vous êtes prêt à temporiser pour donner un nouvel élan à vos relations.

Lion

Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner en étant plus flexible et en prenant en compte les avis et attentes des autres.

Vierge

En couple, les sentiments sont puissants, la séduction est intense. Il faudrait en profiter pour resserrer vos liens.

Balance

Les relations sont chaleureuses à partir du moment où vous ne faites pas votre forte tête.

Scorpion

Profitez des effets bénéfiques des astres sur votre signe pour sortir le grand jeu à votre moitié, ça évitera la routine.

Sagittaire

Votre esprit en pleine activité réclame quelques ménagements, donnez-vous du temps pour une totale détente.

Capricorne

Il est possible que des conflits sous-jacents réapparaissent et vous obligent à vous confronter à vos proches.

Verseau

En contrôlant des émotions instables, vous déverrouillez les blocages qui retardent vos projets de couple.

Poissons

Le vent tourne en votre faveur, même vos supérieurs vous font des éloges.