Coupe Gambardella. Tirage au sort des 8e de finale, un derby 100% normand au programme

Encore quatre tours à passer et c'est le Stade de France. La Coupe Gambardella arrive à l'étape des huitièmes de finale pour les équipes U18. En Normandie, il y a encore deux représentants. D'abord l'US Avranches, qui a battu dimanche 2 février le FC Montfermeil (2-1). Et puis il y a la MOS, la Maladrerie OmniSport, qui continue de rêver dans cette compétition. Après avoir battu le Paris Saint-Germain, le club caennais a disposé du SC Abbeville (3-1) au tour précédent.

Un duel 100% normand

Au midi de ce jeudi 6 février se déroulait le tirage des huitièmes de finale, et celui-ci a décidé d'assurer la présence de la Normandie au prochain tour. Pour cause, il y aura bien un derby entre la Maladrerie OS et l'US Avranches. La rencontre est prévue dimanche 2 mars prochain.