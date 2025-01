Sarthe. De faux agents EDF interpellés par les gendarmes

La compagnie de gendarmerie du Mans mène une enquête depuis le 1er septembre dernier. Elle a abouti, mardi 28 janvier, par l'interpellation de six personnes. Quatre hommes, défavorablement connus de la justice, et deux femmes de 26 et 32 ans, ont été arrêtés. Ils se sont fait passer pour des agents EDF, Enedis ou encore Engie.

69 victimes, 167 000€ volés

Ils visaient des personnes âgées. On décompte 69 victimes, pour un montant dérobé de 167 000€. "Après avoir été informés par téléphone d'un dysfonctionnement de l'installation électrique de leur logement, les démarcheurs et les victimes conviennent d'un rendez-vous. Un individu, se faisant passer pour l'agent de l'un des opérateurs du réseau électrique, se présente au domicile le jour prévu et installe un dispositif censé résoudre le problème constaté", expliquent les gendarmes de la Sarthe. L'escroc donne ensuite une facture, d'un montant exorbitant de plusieurs milliers d'euros. La victime la refuse. "L'individu passe un faux appel téléphonique à son supérieur afin de négocier une réduction de la facture. Il demande ensuite à la victime de régler au comptant en numéraire", poursuivent les forces de l'ordre.

Deux suspects ont été présentés au procureur du Mans

Lors des perquisitions, 9 000€ en liquide, deux voitures, des vêtements et chaussures de luxe, mais aussi du matériel informatique et Hifi pour 42 000€ ont été saisis.

Deux des suspects ont été présentés au procureur du Mans, vendredi 31 janvier. Ils ont rendez-vous ultérieurement devant le tribunal, avec les autres complices. Ils sont poursuivis des chefs de vol en bande organisée, escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et d'un crime, recel et blanchiment.

