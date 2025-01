Top 10 des arnaques les plus dangereuses. "L'escroquerie Netflix", ou le piège fatal de la popularité (3/10)

Notre série sur les 10 arnaques les plus courantes et dangereuses se poursuit. Après les démarchages frauduleux pour des travaux à domicile et l'arnaque aux faux mails des impôts, place à "l'escroquerie Netflix" !

L'escroquerie Netflix, de plus en plus répandue

Voici le piège de la popularité par excellence. Aujourd'hui, la plateforme de streaming Netflix compte plus de 10 millions d'abonnés en France. Donc quand vous recevez un mail ou un SMS labellisé Netflix, vous avez de grandes chances de vous sentir concerné.

C'est sur cette popularité que capitalisent les escrocs. Ils vous envoient un mail ou un SMS frauduleux en se faisant passer pour la plateforme de vidéos. Ils invoquent un problème avec votre abonnement, par exemple un paiement échoué ou un compte suspendu. Vous devez cliquer sur un lien qui vous redirige vers un faux site, ressemblant à celui de Netflix. Là, on vous invite à renseigner vos identifiants de connexion ou vos coordonnées bancaires. La suite est connue : ces données serviront aux arnaqueurs pour vider votre compte bancaire ou pour faire des achats avec les informations volées.

Bien sûr, la même arnaque fonctionne avec Amazon Prime, Max, Disney+...

Comment s'en protéger ?

• Vérifiez l'expéditeur : les emails officiels de Netflix proviennent uniquement de l'adresse @netflix.com. Si ce n'est pas le cas, ou si le mail contient des fautes, gare à l'arnaque !

• Ne cliquez jamais sur les liens contenus dans ces mails. Connectez-vous directement sur votre compte Netflix pour savoir s'il y a vraiment un problème.

• Si par erreur vous avez cliqué sur le lien, vérifiez l'URL du site vers lequel vous avez été redirigé. Si ce n'est pas l'URL exact de la plateforme de streaming, alors c'est une escroquerie.