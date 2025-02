Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 1er février

Bélier

On se motive aujourd'hui, croyez en vous et avancez ! Chassez les idées sombres !

Taureau

L'ambiance s'annonce torride pour les amoureux ! Beaucoup de chaleur à partager et de surprises à vivre au cours de cette journée.

Gémeaux

Vous avez besoin d'action ! Alors, profitez de vos temps de repos pour tester de nouvelles disciplines.

Cancer

Un bon massage pourrait libérer des tensions et des émotions enfouies et cela n'en sera que plus bénéfique.

Lion

La joie de vivre et la bonne humeur sont au rendez-vous. C'est une très bonne journée pour vous épanouir et partager d'agréables moments.

Vierge

Quelqu'un aura besoin de votre soutien ou de votre aide. Donnez-les lui mais en mettant des limites.

Balance

C'est avec une bonne humeur communicative et dans un état d'esprit positif, que vous abordez la journée.

Scorpion

Le printemps arrive dans votre cœur. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez.

Sagittaire

Vous pourrez compter sur votre flair pour aller dans la bonne direction. Les contacts nouveaux sont prometteurs !

Capricorne

Si vous admettez que votre moitié a le droit d'avoir des défauts comme tout le monde, c'est que vous avez déjà fait un grand pas en avant !

Verseau

Votre bonne humeur et votre intuition seront vos meilleures alliées pour créer et entretenir d'harmonieux échanges.

Poissons

Vous serez plus décidé que jamais à tenir vos promesses. Vous serez fier de vous et de vos actions.