Parc éolien en mer du Calvados. Le chantier prend du retard : mise en service pas avant 2026 ?

Coup dur pour le parc éolien en mer du Calvados, au large de Courseulles-sur-Mer. Le chantier prendrait du retard, selon une dépêche de l'agence de presse Bloomberg publiée mercredi 15 janvier dernier. Pour le moment, la société italienne Saipem S.p.A., responsable du projet, n'a réussi à forer qu'un seul des 64 trous destinés à accueillir les pieux supportant les éoliennes.

Des retards liés aux équipements

"Des équipements de forage défectueux ont ralenti les progrès et le parc éolien sera probablement mis en service en 2026 au plus tôt", déclarent auprès de l'agence de presse des personnes proches du dossier. Initialement, le parc éolien en mer devait entrer en fonction à l'été 2025. De son côté, EDF Renouvelables affirme que les opérations se poursuivent, et qu'un nouveau calendrier doit être établi prochainement.

"L'inflation des coûts, les problèmes de forage et les retards ont fait exploser le budget, et l'entreprise voudrait que les propriétaires du parc éolien absorbent une partie de ce dépassement, ce qui nécessiterait leur approbation et celle de leurs prêteurs. EDF et Saipem ont tous deux refusé de commenter cette proposition", poursuit Bloomberg.