Granville. Cuisiner, s'entraider et partager : l'association Nesse propose des ateliers inclusifs

Une association pas comme les autres est née à Granville il y a bientôt un an. Il s'agit de Nesse, (Nous, ensemble, sincères, solidaires, engagés). Le projet est de rassembler les personnes autour notamment d'ateliers cuisine inclusifs.

Cuisiner pour tous, avec tout le monde

Ces ateliers cuisine sont itinérants autour de Granville, et accompagnent des événements : cocktail d'entreprise, vœux de la mairie de Saint-Planchers, la Granvillaise urban trail… Il y a la cuisine et le service des plats, mais pas uniquement. "On se retrouve pour partager des bons moments. C'est tout l'intérêt d'être des ateliers intergénérationnels et inclusifs", assure Faustine Letourneux, la vice-présidente de l'association. Pour la cuisine, les bénévoles sont sous les ordres du chef cuisinier Maxime Letourneux. "Il y a les adhérents, mais il y a aussi des personnes qui ont entendu parler de nous et qui nous disent 'voilà, j'ai du temps, et j'ai envie de vous aider'. On a de tous les âges, de tous les horizons, de toutes les nationalités, chacun a ses compétences", développe la vice-présidente.

Bientôt un restaurant inclusif

L'idée est donc d'accueillir tout le monde, notamment les personnes en situation de handicap. "On veut démontrer qu'on est tous capables de produire quelque chose, avec une approche sensiblement orientée pour aider, soutenir, s'adapter… mais finalement, tout est possible", ajoute Faustine Letourneux. Le projet, à terme, est d'ouvrir un restaurant inclusif d'ici 2027. En tout cas, le projet attire, l'association reçoit tellement de propositions qu'elle ne peut pas toutes les honorer.